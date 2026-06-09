Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украйна. „На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че, ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия”, заяви днес министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Изявлението на министъра на отбраната предизвика и политически реакции. В позиция, изпратена до медиите, съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев посочи, че спирането на военната помощ за Украйна не е просто външнополитически завой, а стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България.

„Днес Европа се променя. Войната на Русия срещу Украйна ускори процеси, които преди изглеждаха далечни - обща европейска отбрана, общи поръчки за въоръжение, обща отбранителна индустрия, по-силна координация между държавите. И в този момент България рискува сама да се извади от ядрото на европейските решения“, се казва в позицията.

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„Военната помощ за Украйна не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на ЕС. Въоръжението, което сме изпратили на Украйна не е дарение. То е заплатено на България от Европейския механизъм за мир, по който вече получихме стотици милиони. Отделно сме продали оръжие и боеприпаси за над € 6.5 млрд., влезли в българската икономика“, коментира Мирчев.

„Когато една държава от ЕС казва: "Ние повече няма да участваме", тя не става по-миролюбива, а по-малко значима. В Европа вече се оформя разделение не само на богати и бедни, не само на Шенген и извън Шенген, не само на еврозона и извън еврозона. Оформя се ново разделение - между държавите, които носят отговорност за сигурността на континента, и държавите, които се снишават“, посочва той.

„Това е истинската "Европа на две скорости". На първата скорост ще бъдат държавите, които участват в общите отбранителни политики, в новите индустриални проекти, в решенията за въоръжаване, логистика, киберсигурност, защита на граници и Черно море. На втората скорост ще са всички останали“, смята съпредседателят на „Да, България“.

„Опасността за България е огромна. Не защото ще изпратим или няма да изпратим няколко склада със стара съветска техника. А защото с такъв сигнал казваме на партньорите си да не разчитат на нас, когато става дума за най-важния въпрос - сигурността на Европа. А когато не могат да разчитат на теб, не те канят на масата, на която се вземат решенията, не те включват в големите проекти, не ти дават тежест при разпределянето на ресурси, не те питат, когато се чертае бъдещата архитектура на сигурността. Това е огромен риск пред страната за поставянето ни в периферията на ненадеждните в момент, в който Европа се реорганизира и поема отговорност за сигурността си“, се посочва още в позицията.

Редактор: Ивета Костадинова