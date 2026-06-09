Направихме първоначален преглед на системата и на всички проекти, свързани с модернизацията на Българската армия. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов на пресконференция, на която представи приоритетите на ведомството и хората в политическия си кабинет.

Стоянов каза, че много от оставените от него като служебен министър преди години проекти към днешна дата са изостанали и недовършени. „След като се запознах с постигнатото от правителствата преди нас в периода 2023-2026 г., оставам с усещането, че институцията е била в летаргия, която е забавила процеса за модернизация на Българската армия и до загуба на способности в определени проекти”, заяви министърът.

По думите му през тези години са изпуснати шансовете за реализиране на доста проекти, а онези, които сега ще бъдат изпълнени, ще ни струват по-скъпо.

Министър Стоянов каза, че от 9 проекта по механизма SAFE (Security Action for Europe), само един ще се изпълнява в България и той е под въпрос – това е проектът за придобиване на 155-милиметрови снаряди. Той заяви, че България ще се стреми да включи и родната индустрия във финансирането по този механизъм.

„Важно е да се знае, че крайният срок за усвояване на финансовите средства по всички договори е 2030 г.”, посочи военният министър и допълни какво е предприето от новото правителство през първия месец на управление. „Ускорихме преговорите с ЕК по всички споразумения. Другата седмица ще стартира процедурата по тяхната ратификация”.

Военният министър допълни още, че при извършения в момента преглед е констатирана необходимост от нарастване на бройката на въоръжените ни сили, но процесът по набирането на хора е труден.

„Подготвили сме план за увеличаване на разходите за отбрана до 5%, от които 3,5% са за военни разходи с краен срок 2035 г.”, каза Стоянов като обясни, че това няма да стане още от следващата година и уточни, че през тази се надяват да бъдат 2,15%. Работи се и по промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, като част от тях ще бъдат свързани с правилата за служебното време.

Димитър Стоянов посочи, че с вече осигурени финансови средства ще продължи модернизацията на армията ни.

Редактор: Цвета Лазаркова