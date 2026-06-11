Един човек загина, а деветима са тежко ранени при пътнотранспортно произшествие, станало около 14:00 часа в община Удбина, Хърватия. Инцидентът възникнал между село Подудбина и пътния възел Удбина на автомагистрала A1, след като автомобил с българска регистрация излязъл от пътя.

На място е изпратен хеликоптер на Спешната въздушна медицинска служба. Причините за катастрофата ще бъдат изяснени след приключване на полицейския оглед.

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От полицейското управление на Лика-Сен са потвърдили пред 24sata, че служителите на реда са заподозрели незаконен превоз на хора и са предприели преследване на автомобила. Според информацията водачът увеличил скоростта и изчезнал от полезрението на полицията.

„Около десет минути по-късно е получен сигнал за катастрофа в района на Удбина. След пристигането на място е установено, че става въпрос за същото превозно средство, което преди това е било обект на полицейски действия. Един човек е загинал, а девет са ранени. Един мъж е направил опит да избяга, но е бил заловен, а друг все още се издирва“, съобщават от полицията.

Редактор: Дарина Методиева