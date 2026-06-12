„Ел Ниньо“ - климатичният феномен в Тихия океан, който води до повишаване на глобалните температури, официално е започнал, потвърдиха американски учени.

Температурите на морската повърхност в тропическия Тихи океан са се повишили рязко през последните месеци, а много прогнози сочат, че това може да се превърне в т.нар. „супер Ел Ниньо“ и дори да бъде сред най-силните, регистрирани досега.

Явлението “Ел Ниньо” може да повиши глобалните температури до нови рекорди

На фона на десетилетия на затопляне, причинено от човека, това може да доведе до поредна рекордно гореща година - най-вероятно през 2027 г. - с нарушения в климата, продоволствените доставки и икономиките, които ще продължат и през тази година.

В Южна Европа и Балканите зимите по време на силен „Ел Ниньо“ често са по-меки, но много по-дъждовни и влажни.

Редактор: Цветина Петкова