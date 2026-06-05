Очаква се с около 80% вероятност климатичното явление ‘Ел Ниньо” да се развие в периода юни-август, като това увеличава риска от екстремни метеорологични събития. За това предупреди Световната метеорологична организация, като според излседователите вече се наблюдават условия за неговото формиране заради необичайно топлите води в тропическата част на Тихия океан.

Доктор Валентин Симеонов, учен от Федералния институт за технологии в Лозана, Швейцария, обясни, че “Ел Ниньо” е естествен процес, при който се наблюдават колебания в температурата на Тихия океан. „При Ел Ниньо глобалната температура на Земята нараства с 1 до 2 десети“, каза той, като допълни, че макар това да изглежда малко, ефектът върху климатичната система е значителен.

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По думите му при предходни силни Ел Ниньо явления глобалната температура вече е надхвърлила 1 градус спрямо прединдустриалния период, а в последните години е достигала около 1,67 градуса. „Възможно е да стигнем до 1,7 или дори 2 градуса“, предупреди Симеонов, като подчерта, че подобно затопляне може да ускори достигането на критични климатични прагове.

Ученият посочи, че “Ел Ниньо” не действа изолирано, а се влияе от глобалното затопляне и може да засили екстремните явления - горещи вълни, суши, обилни валежи и градушки. Той предупреди и за нарастващ риск от тежки горски пожари, включително в Европа и България.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова