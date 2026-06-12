Бившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол беше осъден на 30 години затвор по обвинения, че е разпоредил изпращането на дронове в Северна Корея с цел да предизвика ескалация на напрежението и да създаде претекст за въвеждането на военно положение в страната. Решението беше произнесено в петък от Централния районен съд в Сеул.

Според прокуратурата операцията с безпилотните летателни апарати е била част от по-широк план на тогавашния държавен глава за консолидиране на властта чрез създаване на извънредна ситуация в отношенията с Пхенян. Разследващите твърдят, че Юн е използвал президентските си правомощия, за да изостри напрежението на Корейския полуостров и впоследствие - да оправдае обявяването на военно положение през декември 2024 г.

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Съдебното решение бележи нов обрат в безпрецедентната политическа криза, разтърсила Южна Корея през последните две години.

Юн Сук Йол, бивш главен прокурор на страната, встъпи в длъжност като президент през май 2022 г. След поредица от конфликти с доминирания от опозицията парламент, на 3 декември 2024 г. той изненадващо обяви военно положение, мотивирайки решението си с необходимостта да защити конституционния ред от "антидържавни и пронорейски сили".

Ходът му предизвика политическа буря. Депутати успяха да се съберат в парламента, въпреки присъствието на военни и полицейски части и гласуваха за отмяна на военното положение само няколко часа след въвеждането му. Под натиска на парламента и нарастващите обществени протести Юн беше принуден да отмени мярката.

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Последва процедура по импийчмънт, а през април 2025 г. Конституционният съд окончателно потвърди отстраняването му от длъжност. Това доведе до провеждането на предсрочни президентски избори, на които беше избран нов държавен глава.

Делото за дроновете е едно от няколкото производства срещу Юн Сук Йол. Неговите адвокати отхвърлят обвиненията и настояват, че предприетите действия са били продиктувани от съображения за националната сигурност и са представлявали отговор на предишни провокации от страна на Северна Корея. Очаква се защитата да обжалва присъдата.

Редактор: Цветина Петкова