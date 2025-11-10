Прокуратурата на Южна Корея обвини отстранения президент Юн Сук Йол в „подпомагане на врага“, като твърди, че той е разпоредил полети на дронове над Северна Корея, за да създаде основания за въвеждане на военно положение.

Пхенян заяви миналата година, че е „доказал“, че Югът е изпратил дронове, които са разпръснали пропагандни листовки над севернокорейската столица — твърдение, което южнокорейските военни не са потвърдили. Държавното обвинение в Сеул започна специално разследване, за да установи дали тези действия са били незаконен опит на Юн да провокира Севера и след това да използва реакцията му като предтекст за установяване на военен режим.

„Специалният прокурорски екип повдигна обвинения за подпомагане на врага и злоупотреба с власт срещу бившия президент“, заяви прокурор Парк.

Според нея Юн и негови сътрудници са заговорничили да създадат условия, които да позволят обявяването на военно положение, увеличавайки риска от въоръжен конфликт между двете Кореи във вреда на националната сигурност.

Прокуратурата твърди, че разполага с убедителни доказателства, включително служебна бележка, написана през октомври миналата година от бившия ръководител на контраразузнаването на Юн. В нея се настоява да се „създаде нестабилна ситуация или да се използва възможността, ако се появи такава“.

В документа се препоръчва да бъдат атакувани „символични места“ като Пхенян или пристанищния град Вонсан, „за да се предизвика неизбежен отговор“ от Северна Корея.

Двете страни официално остават във война от края на Корейския конфликт през 1953 г., когато бойните действия приключиха с примирие, а не с мирен договор.

Юн предизвика политическа криза в края на миналата година, когато се опита да суспендира гражданското управление, изпращайки въоръжени войници в парламента, за да попречи на депутатите да отменят неговия указ за военно положение. Опитът се провали, а през януари Юн беше задържан при полицейска акция, което го направи първият действащ президент в историята на Южна Корея, арестуван по време на мандата си. През април той бе официално отстранен от длъжност. Юн продължава да е под съдебно преследване по обвинения в метеж и злоупотреба с власт.

Редактор: Цветина Петкова