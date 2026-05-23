СЗО обяви извънредна ситуация заради разпространението на ебола в Конго и Уганда
В Конго избухна епидемия от щам на вируса, за който няма лечение
Учени от Оксфордския университет разработват нова ваксина срещу ебола, която може да влезе в клинични изпитания до няколко месеца. Проектът е свързан с епидемията в източната част на Демократична република Конго, където вече има стотици предполагаеми случаи и десетки жертви.
Обявиха епидемия от ебола в Източно Конго
Новата ваксина е насочена срещу рядък щам на вируса, за който засега няма одобрено лечение или ваксина. Според Световната здравна организация заразата се разпространява бързо, а броят на случаите вероятно ще продължи да расте. Учените от Оксфорд използват същата технология, която беше приложена при разработването на ваксини по време на пандемията от COVID-19.
Разработването на ваксина срещу новия щам на ебола може да отнеме девет месеца, съобщи СЗО
