Любители на спорта и активния начин на живот се събраха в Южния парк в София, където „Доброто тича”. Участниците имаха възможност да се включат в маратон, който е дълъг 5 километра или да ходят 2,5 километра.

Тазгодишното издание поставя акцент върху спортни активности с кауза.

„Винаги сме отворени за такива събития, където могат да дойдат хора, които да ни видят и най-вече хора с увреждания, които да играят при нас. Това е главната ни цел - да съберем колкото се може повече хора за тази кауза, която е баскетбол на колички в България”, каза един от участниците.

