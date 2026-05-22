Историята на учителя Емануил Христов
„Образованието е единственият път, който може да ви измъкне от бедността и да ви даде надежда за по-добро бъдеще”. Това казва учителят по история Емануил Христов.
Той е израснал в бедно многодетно семейство. Родителите му нямат образование. Той решава, че ще промени съдбата си и не се спира пред трудностите – няколко сменени училища, работа успоредно с образователния процес. Животът му се променя, когато среща своите учители.
„Когато си израснал в такова семейство и виждаш, че един човек е неуспешен и необразован, разбираш, че трябва да обърнеш посоката и това е пътят на образованието”, казва Емануил Христов, учител по история в 106 ОУ „Григорий Цамблак” в София.
„Емо винаги се отличаваше с отношението му. Не само към предмета, а изобщо с нагласата си към хората, които стоят пред него. Емо беше изключително готов да чуе и да види какво има отвъд границата на познатото му. А там имаше много и той беше като една попивателна – един бял лист, върху който спокойно можеш да твориш”, казва неговата учителка Даниела Иванова, която преподава БЕЛ в 18 СУ „Уилям Гладстон” в София.
Повече гледайте във видеото.
