Софийската градска прокуратура ще обжалва пред съда присъдата от 21 май 2026 г., с която Петьо Петров - Еврото беше признат за виновен по дело за използване на фалшиви документи, но беше освободен от наказателна отговорност и получи глоба от 2556,46 евро.

Съдът оправда Петров по по-тежкото обвинение – за документна измама в особено големи размери, свързана с пари, златно кюлче и монети на обща стойност над 1,3 млн. лева.

СГП счита, че обявената присъда е необоснована и постановена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест. С протеста си държавното обвинение ще поиска Софийският апелативен съд да признае подсъдимия за виновен по всички повдигнати обвинения и да наложи съответно законосъобразно наказание.

По друго досъдебно производство, водено под надзора на Софийската градска прокуратура, Петьо Петров - Еврото е привлечен като обвиняем за изнудване.

След постановената на вчера присъда, с която съдът го снема от издирване, наблюдаващият прокурор незабавно разпорежда на СДВР Петров отново да бъде обявен за общодържавно издирване по делото за изнудване.

Припомняме, че в четвъртък Софийският градски съд призна Петьо Петров за виновен за това, че е склонил Илия Златанов и Димитър Ламбовски да ползват неистински документи и му наложи глоба в размер на 2556 евро. Магистратите отмениха и мярката му за неотклонение „задържане под стража“, както и оттеглиха издадената Европейска заповед за арест.

