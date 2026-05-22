Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха на Алианса през юли в Анкара
Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украйна ще бъдат обсъдени днес на срещата на външните министри на НАТО в Швеция. България е представена от ресорния ни министър Велислава Петрова.
Първите дипломати ще подготвят и предстоящата среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на САЩ във войната в Иран.
Марко Рубио: Сделка между САЩ и Иран е невъзможна при такси за Ормузкия проток
„Президентът е много разочарован. Има много страни в НАТО, които са съгласни с нас, че Иран не може да има ядрено оръжие, че е заплаха за света. Така че президентът каза: „Добре, ще направя нещо по въпроса". Той не ги моли да изпратят войски. Не ги моли да изпратят изтребителите си, но те отказват да направят каквото и да било", каза Марко Рубио.
