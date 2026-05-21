„Съкращения без анализ няма да се правят, но ще има оптимизация в структури с дублиращи се функции, така че да бъде уплътнена работата на министерството". Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на среща със синдикатите в МВР, съобщиха на сайта на ведомството.

„Финансовото състояние на държавата е изключително тежко, от началото на годината са направени много разходи, с които настоящото правителство трябва да се справи”, обясни Демерджиев, цитиран в съобщението. Той допълни, че необходимостта от затягане на финансовата дисциплина е продиктувана от управленски решения на предишни правителства. „Усилията са насочени към това да се излезе от тази тежка ситуация през 2026 година. Впоследствие ще се търси решение за определяне на справедлив и прозрачен начин за формиране на заплатите на държавните служители във всички сфери”, заяви Демерджиев.

По думите му дисбалансите на държавно ниво са изключително сериозни и ще се направи всичко възможно да бъдат преодолени.

Заедно със заместник-министрите Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, както и с изпълняващия функциите главен секретар Георги Кандев на срещата бяха коментирани темите, свързани с приемането на Бюджет 2026. На синдикалните организации бяха представени дадените от Министерството на финансите указания във връзка с политиката по доходите в бюджетната сфера, относими за служителите на МВР, допълват от ведомството.

„Ще възстановим регулярния диалог със синдикалните организации в Министерството на вътрешните работи. Планирам да се провеждат срещи на всеки няколко седмици”, заяви още министърът и допълни, че ще очаква всички синдикати да представят исканията и препоръките си за подобряване условията на работа и изпълнението на задълженията на ведомството.

„Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове", заяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание.

