„Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави със залпово действие, а трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не се блокира администрацията”. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на посещение в Пазарджик по повод празника на града. Тя добави, че подкрепя подхода на правителството първо да има голямо обществено обсъждане с всички засегнати страни, за което е създаден и междуведомствен комитет.

Според нея администрацията не може да се преразпределя с лека ръка, предвид това колко трудно е била изградена, когато България става част от Европейския съюз. „Има незаети бройки, има хора, които вече години работят след пенсия. Нека всяко едно министерство, всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка”, посочи президентът и допълни, че по този начин реформата ще получи много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.

Йотова: Имаме всички възможности догодина да се представим и като блестящи домакини на „Евровизия“

„Този въпрос е на трупчета от доста години, така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции”, заяви Йотова по темата за отпадането на визите за САЩ след разговора на премиера Радев с американския президент Доналд Тръмп. Тя припомни, че отдавна не се изпълнява едно много важно условие на Европейския съюз – ако на някоя от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която ги отказва. „България може съвсем спокойно да предявява свотите претенции. Ние се надяваме на бързо решение от страна на САЩ за преглед за отказ от визи. Смятам, че ще имаме добър финал”, добави тя.

По отношение на финансите на страната, президентът посочи, че трябва да се направи всичко възможно да се осигурят социалните плащания, като правителството има уверение в тази посока, а във всички други сфери, включително и в администрацията, ще трябва наистина да се стиснат зъби. „Така или иначе бюджетът, който ще бъде приет до края на 2026 година, е бюджет с доста мъченическа биография”, отбеляза Йотова.

На въпрос за домакинството на "Евровизия" през следващата година, тя обясни, че не споделя резервите, че страната няма да се справи, като смята за част от успеха факта, че вицепремиерът Иво Христов отговаря за провеждането на конкурса, тъй като той има богат европейски опит и разбира от културна дипломация. „България показва, че в такива ситуации се мобилизира до краен предел”, коментира тя.

Певицата DARA и целият ѝ екип са поканени да бъдат част от традиционния прием на 24 май, даван от президентската институция, за да могат всички 3000 поканени гости да ги видят на живо, като държавният глава смята, че изпълнителката ще отговори на поканата. „Аз пък много се надявам, че ще имаме още една DARA”, изрази надежда президентът в края на изказването си.

