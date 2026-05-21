Проливни дъждове и гръмотевични бури предизвикаха наводнения в някои части на Ню Йорк в сряда вечерта. Лошото време стана причина и за повалени дървета. Сериозни нарушения имаше по няколко линии на метрото, а автомобили и автобуси се оказаха блокирани от внезапните наводнения.

Националната метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения за Бруклин, Стейтън Айлънд, Куинс и Манхатън, като призова хората да не шофират и да не влизат пеша в райони, където водата е заляла пътя.

Проливен дъжд предизвика наводнения в Турция (ВИДЕО)

Редактор: Мария Барабашка