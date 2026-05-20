Една от най-разпознаваемите филмови поредици в киното вече е увековечена върху британска монета. По случай 25-ата годишнина от премиерата на първия филм на емблематичната трилогия "Властелинът на пръстените" Кралският монетен двор представи специална монета от 50 пенса. Колекционерската серия е създадена в партньорство с "Уорнър Брос" и отдава почит на легендарната фентъзи поредица по книгите на Джон Толкин.

Монетата от 50 пенса е първата от седемте, планирани в колекция, която да отбележи и годишните на останалите два филма в поредицата, през следващите три години.

"Единствен пръстен ги владее": Стивън Колбърт се присъединява към екипа на новия филм от поредицата "Властелинът на пръстените"

"Предимството на "Единствения пръстен" е, че е толкова разпознаваем символ. Той веднага прави връзка с филмите и разказва историята мигновено. Това го прави идеален за дизайн на монета от 50 пенса, защото този малък детайл е достатъчен хората веднага да разберат за какво става дума", твърди Томас Дохърти, дизайнер на монетата.

Дизайнът на монетата е съсредоточен върху така наречения - "Единствен пръстен" от поредицата. От едната страна са изобразени елфически надписи, а от другата - портрет на крал Чарлз Трети. Част от монетите ще включват и специален оптичен ефект - при определена светлина от центъра на пръстена ще се появява "Окото на Саурон". Според Кралския монетен двор това е първият случай, в който подобна технология се използва в британска монета за масова продажба.

Пускат възпоменателна монета по повод 75-ата годишнина от смъртта на писателя Джордж Оруел (ВИДЕО)

"Исках да използвам елфическите букви като част от дизайна. Първо, защото са красиви, и второ, защото добавят елемент на динамика и усещане за движение. Когато оформях пръстена, търсех начин надписите да допълнят композицията", посочва дизайнерът.



Монетата ще бъде пусната в продажба на цена от 15 британски лири.

Редактор: Станимира Шикова