„Имам апел към всички собственици на мотори, мотопеди, а вече има и доста скъпи електрически велосипеди, да бъдат добри стопани и да положат усилия да си ги паркират в гараж”, това призова началникът на сектор престъпления, свързани с моторно-превозни средства към Столичната дирекция на вътрешните работи, Стоян Йотев. Той съобщи за разкрити кражби на три мотоциклета в рамките на само две седмици на територията на Четвърто районно управление в столицата.

Случаите са от края на април до 10 май. Вследствие на тях са образувани три отделни досъдебни производства под ръководството на Софийската районна прокуратура. Бил е сформиран съвместен екип от служители на сектора за престъпления с МПС и служители на Четвърто районно управление, които са започнали интензивни оперативно-издирвателни мероприятия.

След събиране и анализиране на доказателствата е проведена специализирана полицейска операция. Униформените са локализирали и трите мотоциклета, като един е открит цял на територията на град София. Останалите са продадени и намерени разкомплектовани в морга за мотоциклети с цел последваща продажба на части, „което благодарение на бързите ни действия успяхме да съберем най-голяма част, за да докажем деянията”, обясни Стоян Йотев.

Извършителят е на 43 години и е действал сам. Той е криминално проявен за множество кражби, както и за управление на моторно-превозно средство с 1,2 промила алкохол и след употреба на наркотични вещества. „Тъй като преди няколко дни беше проведена операцията, лицето успя да се укрие, но благодарение на действията на колегите успяхме днешния ден да го локализираме къде се намира и да го задържим”, посочи още началникът на сектора.

Полицията констатира, че подобни откраднати мотоциклети се продават на различни места, предимно в автоморги, където постоянно се извършват проверки в цялата страна. Част от извършителите публикуват и онлайн обяви за разкомплектованите мотори. Работата на разследващите е затруднена от факта, че много от частите нямат серийни номера.

И трите превозни средства са били откраднати директно от улицата. Поради тази причина от СДВР съветват водачите, които нямат възможност за гараж, да държат моторите си на охраняеми паркинги с изградено видеонаблюдение. Необходимо е собствениците да ги подсигуряват, „защото има изключително специализирани вериги, с които да се обезопасят и да може да сте спокойни”, категоричен бе Йотев.

