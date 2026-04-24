Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай кражба на 14 превозни средства, включително луксозни автомобили и специализирана техника.

Престъплението е извършено в периода от началото на октомври до края на ноември 2025 година. Заподозрян е 45-годишен мъж, който сключил договори с местна фирма за покупко-продажба и отдаване под наем на автомобили. Той получил 8 леки автомобила от висок клас, 5 специализирани товарни автомобила и едно ремарке. Мъжът преустановил плащанията по договорите, без да върне превозните средства, въпреки отправените нотариални покани.

Разкриха две автоморги у нас с коли, обявени за издирване в ЕС

При специализирана полицейска операция са извършени претърсвания на адреси в София и в община Елин Пелин. Открити са 10 от издирваните превозни средства.

Заподозреният не се явил за повдигане на обвинение. Адвокатът на мъжа е уведомил разследващите, че той е хоспитализиран и ще представи медицински документи след изписването си. Разследването по случая продължава.

Редактор: Ивайла Маринова