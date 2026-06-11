В Районна прокуратура - Плевен се води разследване във връзка със случай, при който мъж е управлявал лек автомобил, а с него теглил по пътното платно куче, вързано за превозното средство.

Случаят е от 10 юни в град Кнежа. Досъдебното производство е образувано в хипотезата на неотложност.

В хода на разследването кучето е прегледано от ветеринарен лекар, като му е оказана нужната медицинска помощ. При прегледа не са установени травматични увреждания по животното. Към момента то е в добро здравословно състояние и за него се полагат нужните грижи.

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Извършителят на деянието е 65-годишен мъж, който е собственик на животното. Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Според държавното обвинение деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като в този срок ще бъде внесено искане в Районен съд - Кнежа за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Плевен.

Редактор: Ивета Костадинова