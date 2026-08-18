Акцията на полицията и ДАНС в Пловдив срещу радикалната организация „Кръв и чест” повдигна въпроси за дейността на неонацистките групи у нас и тяхното влияние. „През всичките тези години те са наблюдавани под една или друга форма”, каза бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

„Действително това не е нова организация и не би трябвало да е новина за службите за сигурност”, посочи от своя страна изследователят от Центъра за изследване на демокрацията Росица Джекова.

След действията на властите в Пловдив трима души получиха обвинения, като в ареста остана единствено мъжът, сочен за лидер на местния клон. Според разследващите активните членове на групата са около 30, а още 50 души гравитират около нея. Те са превърнали бивш ресторант в клуб със свастики и нацистки символи, макар защитата в съдебната зала да твърди, че няма доказателства и годно формулирано обвинение за проповядване на омраза.

Какво стои зад организацията „Кръв и чест” в България и опасни ли са нейните последователи

„Съществуват онлайн форуми и затворени чат групи. Въпросът е как ще се интерпретират техните действия и кога може да се каже, че това не са просто сбирки, а форми на подбудителство”, коментира Гунев. Той определи като пресилени твърденията за военизирани групи, които тренират шпицкоманди за превземане на властта. „Какво друго да правят, освен да четат литература и да веят знамена? Единият вариант е да пият алкохол, другият - да се занимават с физическа активност”, допълни бившият заместник-министър. Според него основната трудност е къде се спазва балансът между свободата на словото и разпространението на подобни идеологии.

По думите на Росица Джекова рисковете от подобни групи са картографирани при мащабно изследване още през 2015 г. „Има множество данни, че през 2013-а се направи опит за регистрация на националистическа партия от десет различни организации, сред които беше и „Кръв и чест”, припомни тя. Според нея дебатът не трябва да се фокусира само върху една структура, а вниманието да се насочи към натрупването на предупредителни знаци през годините. Тя отбеляза, че престъпленията от омраза с такъв мотив са фактор, който се следи от повече от десетилетие, и е важно да се оцени колко голяма е тази заплаха в действителност.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка