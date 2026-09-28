Представителят на испанското правителство в северноафриканския ексклав Сеута подаде оставка. Мигел Анхел Перес Триано посочи, че това се дължи на лични причини, след като през последните седмици към него бе насочено силно внимание във връзка с навлизането на десетки хиляди мигранти от Мароко, предаде „Ройтерс“.

Кризата избухна в края на юли, когато повече от 72 000 мигранти пристигнаха в Сеута и претовариха приемните центрове. Това предизвика интензивни дебати относно миграционната политика, която се прилага по една от двете сухопътни граници на ЕС с Африка.

Повечето от мигрантите вече са напуснали Сеута, въпреки че хиляди все още се намират в самоуправляващия се ексклав и лявото правителство на малцинството на премиера Педро Санчес трудно се справя с политическите последици от навлизането.

Извеждат мигранти от плажовете в Сеута

Представителят на испанското правителство Мигел Анхел Перес Триано, който отговаря за координацията между правителството на Сеута и испанските държавни агенции и сили за сигурност, защити начина, по който се е справил с кризата, но заяви, че последвалите я засилено обществено внимание и кампания на тормоз срещу него и семейството му са станали непоносими.

„Моето семейство не заслужава повече да оставам на поста си“, каза той и добави, че е бил обект на обиди и заплахи, както и че някой е оставил погребален венец пред офиса му.

Перес Триано каза, че като представил на правителството е нямал оперативен контрол над граничната сигурност или над силите за сигурност и че информацията, с която е разполагал преди това, не е сочела, че толкова много мигранти ще влязат в ексклава.

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Правителството в Мадрид многократно е казвало, че въпреки че е получило предупреждения за възможни преминавания на границата, нищо не е сочело, че предстои навлизане от такъв мащаб, станало в Сеута.

Върховният съд на Испания води разследване на събитията и се очаква тази седмица да разгледа показанията на бившия ръководител на канцеларията на Перес Триано.

Пред радио „Копе“ днес испанският министър на териториалната политика и демократичната памет Анхел Виктор Торес Перес заяви, че по негова оценка в Сеута има до 3500 мигранти, които са извън обектите за прием на мигранти в ексклава.

Редактор: Цвета Лазаркова