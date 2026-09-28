Поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова започна в Кочани. Днес съдът разпитва вещите лица, изготвили експертизите по случая, а именно как е настъпила катастрофата и какъв е бил нейният механизъм.

Младата жена е пострадала тежко при катастрофата през октомври миналата година и заради отнетите ѝ документи не може да продължи лечението си в България. Снощи Ива изрази надежда, че ще получи справедлив процес.

„Държавата ме държи като заложник почти една година, нарушавайки човешките ми права без никаква причина, защото аз нямам вина за катастрофата. Имам нужда от лечение, а не ми го позволяват“, каза Ива Михайлова.

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Лекарите в Скопие са ѝ казали, че ситуацията ѝ усложнена и самата тя се чувства все по-зле. Младата жена заяви, че има нужда от спешно лечение в чужбина, защото в Кочани няма необходимата интервенция.

„Чувствам силни болки, болкоуспокояващите не ми действат, тук няма как да ми помогнат. Не се чувствам в безопасност, защото полиция влиза в дома ми за обиск без заповед. Цивилни полицаи стоят пред къщата ми, дронове прелитат над нея. Държат се с мен сякаш съм най-големият престъпник“, разказа Ива Михайлова.

Българският адвокат на младата жена Николай Димитров каза, че разполагат с няколко международни експертизи, които категорично посочват, че ударът е настъпил в насрещната лента за движение.

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„Ударът е настъпил в насрещната лента за движение. Другият автомобил е влязъл в лентата, в която се е движила нашата доверителка. С други думи, първопричина за настъпилото пътнотранспортно произшествие е това, че е имало спрян полицейски автомобил, който е нарушавал правилата за движение по пътищата. Извършвал е рутинна акция. Нямало е никаква спешност, но той е затруднил до такава степен движението, че другият автомобил, за да избегне полицейската кола е навлязъл в насрещното движение, където се е движела Ива. Това е безспорно видно от това как е настъпил ударът и как се е завъртял автомобилът“, категоричен бе адвокатът.

За да подкрепят Ива, в Кочани дойдоха граждани на Северна Македония и български депутати от София. Снощи председателят на парламентарната Комисия за българите извън страната Ангел Георгиев от „Възраждане“ заяви, че не е бил допуснат на границата в Северна Македония, заради неплатени разноски по дело, което се е водило срещу него в РСМ без той да разбере. За това той разказа в пост във Facebook.

В Кочани за първи път на делото от Португалия дойде и лелята на Ива. „Съдиите смятат, че тя няма нужда от лечение. Каква е причината? Дали диагнозата ѝ не е достатъчно сериозна, за да бъде лекувана? Или просто някой смята, че Ива се е обявила за българка?“, каза Елизабета Кушовска.

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Независимо как ще свърши делото, Ива Михайлова има правото да получи адекватно лечение, смята народният представител Бойко Младенов („Прогресивна България“), предават кореспондентите на БТА в Скопие Маринела Величкова и Симона-Алекс Михалева. „Всичко, което изнася обвинението, за мен е скалъпено“, заяви той. По думите му снимките, представени на заседанието, недвусмислено показват, че ударът е станал на платното, по което се е движела Ива Михайлова.

„Смятам, че на базата на това, което видяхме тук и на базата на фактите, няма как във времето да не бъде постигната оправдателна присъда“, допълни Младенов. Според него наред с правния казус от голямо значение е общественото и хуманитарното измерение на случая.

„Независимо как ще свърши делото, Ива Михайлова има правото да бъде лекувана, тъй като според представената медицинска експертиза в резултат на травма на четвъртия и петия прешлен, има вероятност тя да се инвадилизира“, посочи той.

Видео: БТА

Това, което се вижда е отказът Ива да се прибере и лекува в България въпреки влошаващото ѝ се състояние, заяви депутатът Георг Георгиев (ГЕРБ). „Това вече е една тенденциозност, предвид и, че няколко пъти вече тя е била обект на подобен отказ. Това няма нищо общо с наказателното дело“, коментира Георгиев.

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„Това, че властите в Република Северна Македония не обръщат внимание на здравето на един млад човек, който очевидно няма нито намерение да се укрие, нито намерение да избегне правосъдие, което, надяваме се, честно ще предостави Република Северна Македония, демонстрира една друга нагласа, която, за съжаление, ние не можем да твърдим, че напълно и обективно спазва човешките права. Всеки има право да се бори за здравето и живота си, всеки има право да се защити и ние се надяваме, че този процес ще покаже именно тази зрялост – обективно да се съблюдава това, което ние в демократичните общества разбираме като честен, отворен, справедлив и прозрачен процес“, подчерта депутатът.

Видео: БТА

Български депутати присъстват на заседанието не за да коментират делото и случващото се в съдебната зала, а за да подкрепят психически младата жена, която е с двойно гражданство. Това заяви народният представител Елисавета Белобрадова („Демократична България“), която е и заместник-председател на Комисията по политиките за българите извън страната.

„Единствено сме тук, аз и моите колеги от различни парламентарни групи, за да подкрепим Ива Михайлова психически, да знае, че държавата е с нея и най-вече да съблюдаваме защитата на човешките права“, каза Белобрадова и изрази надежда, че „всичко ще завърши според законите и според правото“.

В отговор на въпрос дали трябва да се търси международна защита, Белобрадова изказа мнение, че това не трябва да се случва с намеса на държавни институции от чужди държави, като напомни, че Република Северна Македония е суверенна държава и има независима съдебна власт.

„Всеки политически коментар в този случай би навредил. Единственото, което трябва да кажем, е, че трябва във всички случаи да подкрепим Ива с всичко, с което можем. Да говорим с всички европейски институции и да се обърнем към властите на Република Северна Македония, за да им кажем, че човешките права са неизменна част от стремежа на това да бъдеш част от Европа“, добави Белобрадова.

Видео: БТА

Припомняме, че 23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай. След катастрофата Ива също пострада. Заради висящото дело тя има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Лечение там обаче не може да ѝ бъде осигурено.