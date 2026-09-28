Летището в Катания остава затворено поне до 12:00 ч. местно време на 28 септември заради продължаващата активност на вулкана Етна. Решението беше взето, след като Североизточният кратер продължи да изхвърля значителни количества вулканична пепел, която ветровете насочват към въздушното пространство и маршрутите, използвани от самолетите.

Първоначално полетите от и до летище „Фонтанароса“ бяха преустановени до края на 27 септември. След полунощ обаче ограниченията бяха удължени до обяд в неделя заради запазващата се опасност за авиацията.

Пети ден летището в Катания остава затворено заради вулканичната пепел от Етна (ВИДЕ О)

Вулканичният облак достига височина от около 4000 метра. Заради посоката на вятъра частиците пепел навлизат в зоните за въздушна навигация, което наложи затварянето на съответния сектор от въздушното пространство.

В резултат всички излитащи и кацащи полети в Катания са спрени. Засегната е и връзката със София. От управата на летището призовават пътниците да не се отправят към терминала, преди да проверят актуалния статус на полета си директно със съответната авиокомпания. Онлайн системите за проследяване на въздушния трафик могат да служат като ориентир, но информацията от превозвачите остава водеща.

Затварянето на една от основните въздушни врати на Сицилия предизвика сериозни затруднения и на останалите летища на острова. Част от самолетите са пренасочени към Палермо, Комизо и Трапани, което доведе до допълнително натоварване. Авиокомпании организират и автобусен транспорт за част от засегнатите пътници, но местни организации предупреждават за проблеми с навременното информиране.

Появиха се и сигнали за рязко поскъпване на самолетните билети по алтернативни маршрути. Организацията Acli Terra настоя властите да следят цените, като посочи случаи на билети между Верона и Палермо, достигнали около 1180 евро.

Редактор: Цветина Петкова