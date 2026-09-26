Въпреки че България е на първо място в ЕС по поскъпване на горивата за последната година, все пак у нас на колонките по бензиностанциите остава значително по-евтино, отколкото в редица европейски страни. Горивото в някои държави вече надхвърли психологическата граница от 2 евро за литър.

Германия

Една от страните в Европа, в които шофьорите зареждат най-скъпо, е Германия. Еквивалентът на най-масовия бензин А95 на места достига над 2 евро и 30 цента, а дизелът – 2 евро и 45 цента. Шофьорите недоволстват, а някои бензиностанции деактивират колонките за зареждане в определени часове на денонощието, защото водачи пълнят резервоарите си и тръгват, без да платят.

Властите вече обявиха мерки. Едната е позната – беше въведена и при миналата криза с цените на горивата, а срокът ѝ изтече. Сега обаче отново ще бъде намален енергийният данък върху горивата, така че облекчението ще възлиза на почти 17 цента на литър от 1 октомври.

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Анализите на тази позната мярка показват, че петролните концерни вероятно ще прехвърлят отстъпката към клиентите, но е възможно и да не я прехвърлят изцяло. Когато изтече тази мярка, около Нова година се очаква да бъде въведена втора – таван на цените на горивата, като той няма да бъде постоянен, а само докато трае кризата.

Действаща е още мярката, която беше въведена по-рано през годината - цените да се повишават само веднъж на ден, в 12:00 ч. на обяд.

Според специалисти от най-големия автомобилен клуб в Германия обаче тази мярка не е довела до понижение и облекчение за шофьорите, а само до увеличение на разликата между най-евтините и най-скъпите моменти за зареждане. Шофьорите, които не са засегнати пряко от високите цени на горивата, са малко. Сред тях е семейството на Халина Шафранска.

„Колата ни е служебна, от компанията, в която работи съпругът ми. Затова той шофира, без да имаме притеснения за високите цени, тъй като бензинът се плаща от фирмата. Но ако нямахме възможност за служебна кола, със сигурност щяхме да сме притенени“, казва Халина Шафранска.

Не така стоят обаче нещата за повечето шофьори в Германия.

„Приятелите и познатите ми разказват, че шофират по-рядко заради скъпия бензин. Използват повече колело или се движат пеша. За съжаление, темата с горивата е много голяма в Германия“, казва Халина Шафранска.

Франция

Французите отново усещат кризата директно на колонката – и този път цените са дори по-високи, отколкото в началото ѝ. Дизелът вече достигна средно 2 евро и 40 цента за литър – близо 70 цента повече спрямо края на февруари. Правителството уверява, че реален недостиг на горива няма, но на около 15% от бензиностанциите има проблем с наличностите на поне един вид гориво. Засега Париж няма да намалява данъците и акцизите. Вместо това обяви еднократна помощ от 100 евро за близо 6 милиона души, за които автомобилът е необходимост.

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Някои бензиностанции в периоди на криза се превръщат в едни от най-предпочитаните от французите. Причината е цената. Тази верига ограничи още през март бензина до 1 евро и 99 цента за литър, а дизела – до 2 евро и 25 цента. И точно затова именно тук най-често може да се усети недостигът – когато шофьорите се насочат масово към по-евтините станции, определени горива временно свършват. В момента тук няма нито А95, нито А98, а само на няколко километра разликата може да е сериозна – на независими бензиностанции дизелът вече се продава и за над 2 евро и 50 цента за литър.

Повечето французи търсят най-евтината колонка. При рекордните цени разликата от десетина или двайсет цента вече се усеща сериозно при едно пълно зареждане.

„Вчера, когато излязох от магазина, побързах да заредя. В момента има проблеми с наличностите и хората се насочват към най-евтините бензиностанции. Намерих бензин за 1,99 евро и веднага се възползвах, защото нямаше много хора. Държавата обещава помощи, но засега реално нищо не се променя. Затова просто търсим къде горивото е най-евтино“, казва Силван.

Великобритания

От другата страна на Ла Манша, във Великобритания дизелът достигна психологическата граница от 2 паунда (или 2 евро и 30 цента), което не се беше случвало от ноември 2022 година.

Финансови анализатори прогнозират, че цената му може да стане и три паунда, ако Америка спре да изнася горива, както се закани президентът Доналд Тръмп.

Рекордното поскъпване на дизела и бензина не само принуждава хората в Англия да ограничат шофирането, но и води до бум на кражбите по бензиностанциите. Проучване показа, че след началото на войната в Иран те са се увеличили с 24% и всеки ден се краде гориво за близо 200 000 паунда. Собственици на бензиностанции разказват, че някои клиенти потеглят просто без да платят, но има и такива, които стигат до касата, за да признаят, че нямат възможност да го направят.

Високите цени на горивата на Острова водят и до проблеми в икономиката.

„Дизелът всъщност е гръбнакът на британската икономика. По-голямата част от товарните превози и доставки до пристанищата се извършват с камиони, които работят с дизелово гориво. В крайна сметка това оскъпява разходите на хората и ще подхрани инфлацията“, казва Едмънд Кинг, президент на Автомобилната асоциация.

Междувременно е възможно ЕС скоро да даде зелена светлина за новия вид бензин Е20, със съдържание на етанол до 20%. Целта е да се намали зависимостта от скъпия внос на петрол и бензинът да стане по-евтин.

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