Италианската полиция извърши обиски в домовете на 17 души, сред които 14 непълнолетни, по подозрение в насърчаване на действия в подкрепа на превъзходството на бялата раса и планиране на расистки нападения.

Предполага се, че групата публикувала манифести, свързани с масови убийства, извършени от бели супремасисти, и възхвалявала лица като Адолф Хитлер и Брентън Тарант. Тарант е австралиецът, отговорен за нападенията срещу джамии в Крайстчърч, Нова Зеландия, през 2019 г., при които загинаха десетки хора.

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В онлайн пространството групата обсъждала методи за извършване на атаки и изработване на взривни устройства. Заподозрените са разпространявали ръководства за самоподготовка и инструкции за нападения. Освен това са участвали в онлайн игри, симулиращи убийства на хора от етнически малцинства.

Някои от членовете на мрежата са участвали и в онлайн общности, дефинирани като фашистки. В тях се проповядвали идеи за „нов европейски ред” и се споделяли публикации, насочени срещу евреи, хомосексуални и цветнокожи.

По време на мащабната акция властите са иззели хладни оръжия, знамена и предмети с нацистка символика. Обиските са били извършени в градовете Рим, Комо, Катандзаро, Болоня, Милано, Реджо Емилия, Беневенто, Генуа, Удине, Палермо, Верона и Тренто.

Редактор: Мария Барабашка