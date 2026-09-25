В петък гости в студиото на „Пресечна точка” са предприемачът Настимир Ананиев, педагогът Ваня Кастрева и пиар експертът Цветелина Узунова.

Първата тема, която обсъдиха, беше ударното начало на предизборната кампания и действията на президента Илияна Йотова. Тя се разграничи от декларация срещу Русия на 50 страни в ООН и си навлече гнева на опозицията у нас. В своя позиция Йотова обясни, че документът не е подписан, защото не е бил нужен подпис, а българската делегация е имала забележки към текста, които не са били взети предвид. Тя уточни също, че не е присъствала на разширеното заседание за обсъждане на документа. Гостите дискутираха реакциите в парламента и въпроса дали кандидатът Йотова се е разграничила от президента Йотова.

След това дискусията премина към новината от ООН тази седмица, че изкуственият интелект на Open AI е хакнал национална база данни за здравеопазването в Австралия. Това е първият известен случай на пробив в правителствена мрежа от AI. Коментаторите дебатираха скоростта, с която се развиват тези модели, и полярните позиции – от това, че не трябва да има забавяне в разработките, до сериозна загриженост за рисковете. Обсъден беше и въпросът трябва ли да се намали темпото или важи правилото, че който спечели при изкуствения интелект, печели всичко.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка