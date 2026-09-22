В днешния празничен ден гости в студиото на „Пресечна точка” са предприемачът Настимир Ананиев, педагогът Ваня Кастрева и пиар експертът Цветелина Узунова. Първата тема по която говориха бе свързана с Деня на Независимостта. След това коментираха битката за "Дондуков" 2 и рекордният брой кандидати за президент и вицепрезидент.

Цялото предаване гледайте във видеото.





Редактор: Габриела Павлова