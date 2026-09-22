Гръцки пожарникар загина днес при опит да спаси двама чуждестранни туристи, заклещени от пожар в каньона Куфос на остров Родос, съобщава електронното издание на в. „Катимерини”.

Инцидентът станал около 12:30 ч. местно време, след като туристите потърсили помощ на спешния телефон 112. Пожарникар, който се намирал в близост, незабавно се отправил към мястото на спасителната операция. При опит да достигне до бедстващите в труднодостъпния терен обаче, той се подхлъзнал и паднал от голяма височина.

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Пристигналият по-късно втори екип успял да извади тялото на огнебореца, но за съжаление лекарите само са констатирали смъртта му.

Противопожарната служба вече започнала официално разследване, за да изясни всички обстоятелства, довели до трагичния край на спасителя.

Редактор: Мария Барабашка