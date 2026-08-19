В един от най-тежко засегнатите от горски пожари региони в Индонезия 15-годишно момче се превърна в истински герой. С костюм на Супермен и много кураж, след училище то помага на пожарникарите в борбата с пламъците.

Рудиансях живее в Централен Калимантан – един от регионите в Индонезия, които са тежко засегнати от горските пожари. В битката с огъня той има необичаен съюзник – костюм на Супермен. „Купих този костюм преди време, вместо да стои неизползван, реших да го нося докато помагам за гасенето на пожари“, разказва момчето.

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Тийнейджърът не е единственият, който решава да се включи в битката с пламъците – неговият баща и други местни доброволци също помагат на пожарникарите. „Синът ми е наясно какво трябва да прави. След училище, когато няма друга работа, винаги идва и помага, така че знае какво прави“, споделя бащата Муляди.

Желанието на малкия герой е просто – пожарите да бъдат угасени. Рудиансях споделя също, че иска да стане пожарникар.

Данните от Министерството на горите на Индонезия показват, че над 107 000 хектара са изгорели между януари и юни тази година.

Редактор: Цвета Лазаркова