Петима души загинаха, а 40 бяха ранени при катастрофа с автобус, превозващ нидерландски туристи в Източна Швейцария, съобщи полицията.

Инцидентът е станал в 16:45 ч. местно време на 10 септември между общините Суш и Цернец в крайния източен кантон Граубюнден. Автобусът е напуснал пътното платно в участък с ремонтни дейности и се е преобърнал, се посочва в съобщението на полицията.

В превозното средство са пътували 45 пълнолетни души. Освен петимата загинали, трима са получили тежки наранявания, а останалите 37 са с леки или средно тежки травми.

Няколко души загинаха при тежка катастрофа с автобус в Швейцария (СНИМКИ)

Нидерландският шофьор е оцелял и е сред пострадалите, потвърдиха властите пред АФП. Започнало е разследване на причините за катастрофата.

Според Нидерландската федерация на туристическите агенции автобусът е собственост на туроператора „Оад“, а всички пътници са нидерландски граждани. Той е потеглил от Нидерландия на 7 септември и по време на инцидента е извършвал еднодневна екскурзия от Австрия до Швейцария.

От „Оад“ заявиха, че са „дълбоко потресени и съкрушени от трагичния инцидент“.

Цернец е входна точка към Швейцарския национален парк - алпийски резерват с площ над 100 квадратни километра в планинската долина Енгадин.

Редактор: Ивета Костадинова