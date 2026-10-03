Десетки българи излязоха пред музея на Византийското изкуство в Солун за да изпратят тленните останки на Самуил. Те споделиха, че еуфорията е много голяма и определят момента като исторически.

Много наши сънародници днес са и в центъра на София, за да посрещнат българския цар. Те казват, че това е едно от най-великите събития в нашата съвременна история и то се случва вендъж в живота. "Хубаво е да има дни, които да обединяват българите", казват още те.

СНИМКИ ОТ ПОСРЕЩАНЕТО НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ЦАР САМУИЛ ВИЖТЕ ТУК

Диригентът на църковния хор в храм "Света София" Мария Русева каза, че подготовката е трескава като в церемонията ще се включат много нейни колеги. Хористът Христо Панчугов от своя страна сподели, че за него Самуил винаги е бил любим герой от българската история със своята воля и решителност. Той изрази вълнение от това, че е част от събитието.

България и Гърция подписаха споразумение за предаването на тленните останки на българския владел. Премиерът Румен Радев каза преди полагането на подписите, че "изпълняваме морално завещание" с това решение. По думите му стрната ни изказва „най-дълбока благодарност“ на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис „за политическото лидерство, мъдростта и куража“ за постигането на „това историческо за нашите две страни споразумение“.