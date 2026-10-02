Завръщането на останките на цар Самуил в България има огромна историческа и национално-културна стойност. То е и знак, че България и Гърция са успели да преодолеят част от болезненото историческо наследство и могат да си сътрудничат в опазването на общото културно наследство. Това заяви директорът на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова в специалното студио на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар“.

В Националния исторически музей се съхраняват близо 800 000 артефакта, разпределени в 59 тематични колекции - от праисторически находки и тракийски съкровища до средновековни реликви и свидетелства от новата българска история. Сега близо 50 предмета от фондовете му поемат към Гърция като част от договореността, свързана със завръщането на останките на цар Самуил.

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Доц. Петрунова обясни, че България не се разделя окончателно с ценностите. Законът за културното наследство позволява предмети да бъдат предоставяни в чужбина за срок от четири години, като той може да бъде удължаван.

Почти всички предоставяни на Гърция предмети са свързани с църковните обреди. Сред тях има и мощехранителници - специално изработени съдове от ценни материали, предназначени за съхраняване на останки на светци и други почитани религиозни личности.

По думите на Петрунова предметите имат висока художествена стойност, но предоставянето им не представлява загуба за Националния исторически музей.

„Ние само печелим от този акт. При 800 хиляди предмета, с които разполага Националният исторически музей, едни 48 предмета, при това с доказан произход от Гърция, не са никаква загуба“, заяви тя.

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Според директора на НИМ договореността трябва да се разглежда като форма на културно и историческо сътрудничество между двете държави. Българските ценности ще могат да бъдат видени и след експонирането им в Гърция.

През годините една от обсъжданите възможности беше Гърция да получи стотици ръкописи срещу връщането на останките на Самуил. В публичното пространство остана и репликата на покойния директор на НИМ проф. Божидар Димитров, че няма да „разменя кон за кокошка“.

Доц. Петрунова обаче беше категорична, че при сегашната договореност от Националния исторически музей не е предоставен нито един ръкопис. По думите ѝ въпросът за книгите трябва да бъде разглеждан отделно, тъй като преди евентуални последващи решения те трябва да бъдат разчетени, публикувани и анализирани.

За Петрунова връщането на останките на Самуил далеч надхвърля значението на една музейна размяна. „Мога да отговоря само с една дума - огромна“, каза тя за историческата и национално-културната стойност на събитието.

Директорът на НИМ постави жеста и в контекста на вековните сблъсъци между средновековна България и Византия. Именно византийският император Василий II води продължителни и ожесточени войни срещу Самуил и в крайна сметка завладява България.

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„Да ни признае тази Византия, с която ние през цялото Средновековие водим войни, и накрая те да ни дадат тленните останки на владетеля, с когото техният император Василий II води много ожесточени войни и иска да завладее цяла България - това наистина е един положителен знак“, коментира Петрунова.

Според нея днес България и Гърция показват, че могат да оставят част от историческите рани зад себе си и да работят заедно, когато става въпрос за културното наследство.

Завръщането на останките на Самуил според директора на НИМ има значение и за дългогодишния исторически спор между България и Република Северна Македония за принадлежността на владетеля. „Тогава такава държава като РС Македония не е имало. Не може той да е бил цар на някаква неизвестна нам държава, която странно защо никъде не е записана“, заяви Петрунова.

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За нея най-същественото е делото, на което Самуил посвещава живота си. „Фактът, че целият си живот е отдал не да трупа дворци, кораби и плячка от победи, а да възстанови държавата си. Да възстанови България. Ето за това ни е важно“, каза директорът на Националния исторически музей.