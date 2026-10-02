Село Самуилово се намира в област Стара Загора. Кръстено е на цар Самуил и може би е най-старото в България, разказва един от жителите му Тодор Тодоров.

„Село Самуилово е създадено в 1630 година. Преди това от 1516 до 1518 година на същото място е имало хора. През 1905 година селото се преименува на Самуилово в името на цар Самуил“, разказва Атанаска Ганчева.

А Иванка Петкова споделя, че навремето от тук е минавал римски път и даже има остатъци от него.

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Цар Самуил като тема неизменно присъства в разговорите на хората в селото. В Самуилово ще отбележат 3-и октомври и връщането на тленните останки на владетеля в България със звън на църковната камбана.

„Църквата ще бие камбаната точно в часа, в който полагат останките на цар Самуил в София и всички хора тук ще запалят свещичка за неговото пристигане в България“, каза Иванка Петкова.

Жителите на Самуилово споделят, че се гордеят със своя произход и с това, че са българи.