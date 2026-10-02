-
Масови протести и палатков лагер затвориха центъра на Мадрид (ВИДЕО)
-
Защо цар Самуил има специално място в българската памет
-
Легендата за ослепените самуилови воини и тайните на чудотворното аязмо в Добърско, облекчило болките им
-
От 34 деца до хиляди участници: Как походът по стъпките на цар Самуил се превърна в традиция
-
Как ще изглежда мястото, където ще бъдат поставени тленните останки на цар Самуил
-
„Да възстанови България“: Доц. Бони Петрунова за делото и завръщането на цар Самуил
Шест населени места у нас са кръстени на владетеля
Село Самуилово се намира в област Стара Загора. Кръстено е на цар Самуил и може би е най-старото в България, разказва един от жителите му Тодор Тодоров.
„Село Самуилово е създадено в 1630 година. Преди това от 1516 до 1518 година на същото място е имало хора. През 1905 година селото се преименува на Самуилово в името на цар Самуил“, разказва Атанаска Ганчева.
А Иванка Петкова споделя, че навремето от тук е минавал римски път и даже има остатъци от него.
От Беласица до Солун: Подгорието чака с трепет историческото завръщане на Самуил
Цар Самуил като тема неизменно присъства в разговорите на хората в селото. В Самуилово ще отбележат 3-и октомври и връщането на тленните останки на владетеля в България със звън на църковната камбана.
„Църквата ще бие камбаната точно в часа, в който полагат останките на цар Самуил в София и всички хора тук ще запалят свещичка за неговото пристигане в България“, каза Иванка Петкова.
Жителите на Самуилово споделят, че се гордеят със своя произход и с това, че са българи.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни