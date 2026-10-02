Инженер използва изкуствен интелект, за да разшифрова военен код от епохата на Наполеон, останал неразгадан повече от два века.

За първи път от над 200 години изкуствен интелект успя да разчете писмо, написано по нареждане на Наполеон Бонапарт. Документът не е съставен лично от него. Той произхожда от щаба на вицекраля на Италия Йожен дьо Боарне и представлява шифровано военно сведение, изпратено до френския генерал Огюст дьо Мармон по заповед на Наполеон.

Инженерът Картър Чърч от компанията за киберсигурност „СентинълУан“ съобщи в социалните мрежи, че моделът GPT-6 Astra на OpenAI е разшифровал криптираното писмо от 1809 г.

По думите на Чърч моделът е разчел изображението и е разбил шифъра за около 6 часа, пише „Евронюз“.

„Astra раздели изображението с размер 1202 на 1836 пиксела на редове, разчете знаците, определи кои от 175-те ръчно изписани символа всъщност са един и същ знак, изписан по различен начин, и едва след това започна да разбива шифъра“, написа той в публикация в своя блог.

Правилна стъпка ли е регулацията на изкуствения интелект в САЩ

През десетилетията няколко изследователи са опитвали да възстановят съдържанието на документа, но никой не е публикувал пълно разшифроване.

Astra е извършил целия процес - от разчитането на изображението и анализа на хомофонния заместващ шифър до писането на код и съпоставянето на резултатите с исторически документи. Разчетеният текст разкрива разположението на баварски, полски и френски войски.

През 1809 г. Европа се приближавала към нова война. Австрия се подготвяла за сблъсък с Франция, докато значителна част от френските сили оставали ангажирани в Испания. Мармон, който командвал френските войски в Далмация, рискувал да бъде изолиран при австрийско нападение.

На 16 март Наполеон наредил на Йожен да информира Мармон за разположението на основните френски и съюзнически сили, като изрично посочил съобщението да бъде „написано с шифър“ и пренесено от надежден офицер.

„Руснаците настъпват срещу Австрия, а армията във Фриули днес наброява 80 000 души“, се казва в документа.

Използвайки разшифрованите данни за числеността на войските, званията на офицерите и разположението на подразделенията, Чърч датира документа към края на март 1809 г. - около две седмици преди австрийските сили да започнат настъплението си.

На 18 септември той публикува пълния си изследователски архив, включително транскрипцията, таблиците с шифъра и програмните скриптове, позволяващи резултатът да бъде възпроизведен.

По думите на Чърч базираният в Токио изследовател Сатоши Томокийо, който поддържа проекта Cryptiana, е прегледал решението и е отбелязал записа като „разгадан“.

Редактор: Габриела Павлова