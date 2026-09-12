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Една българска класика във фунийка
Лятото си има класически вкусове, но понякога някой решава да наруши правилата. Този път любимият таратор влиза в съвсем нова роля - не като супа, а като сладолед. Катерина Грънчарова и Лора Найденова проверяват дали тази на пръв поглед странна комбинация всъщност може да се окаже изненадващо добра.
Продуктите са краставица и прясно мляко. В рецептата има и захар. Слага се олио от копър и чесън.
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Цялата рецепта гледайте видеото.
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