Създадоха ръководство за превенция на емоционалната манипулация и финансовите злоупотреби, за да не се превръщаме в жертви на фалшива любов. По темата говори психологът и автор на изданието Лидия Загорова в ефира на "Социална мрежа".

Тя посочи, че в книгата е описано какво означава романтичната измама, тъй като се оказва се, че много мъже и жени влизат в тази клопка и страдат емоционално и финансово. В изданието има съвети и напътствия как да се предпазим от такива ситуации и да разпознаем червените флагове. А също така и как да помогнем на близки хора, станали жертва.

Как любовта и офертата за работа зад граница могат да се окажат капан?

Целия разговор гледайте във видеото.