Снимка: Getty Images
-
Премиера на "Дора и вълка": Спектакълът е вдъхновен от реални случаи на Зигмунд Фройд
-
"MustArt Fest" 2026: Кино, музика и смели идеи под открито небе
-
АБРО и „Нет Инфо“ се обявиха срещу предложените промени в Закона за хазарта
-
Частните пенсии: Kакво се променя с мултифондовата система
-
158 пълни отличници получиха Национална диплома от Министерството на образованието
-
Тревога в Петричко заради загробени животни в землището на селото
Автор е психологът Лидия Загорова
Създадоха ръководство за превенция на емоционалната манипулация и финансовите злоупотреби, за да не се превръщаме в жертви на фалшива любов. По темата говори психологът и автор на изданието Лидия Загорова в ефира на "Социална мрежа".
Тя посочи, че в книгата е описано какво означава романтичната измама, тъй като се оказва се, че много мъже и жени влизат в тази клопка и страдат емоционално и финансово. В изданието има съвети и напътствия как да се предпазим от такива ситуации и да разпознаем червените флагове. А също така и как да помогнем на близки хора, станали жертва.
Как любовта и офертата за работа зад граница могат да се окажат капан?
Целия разговор гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни