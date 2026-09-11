И четиримата президенти на САЩ ще присъстват на церемония по случай 25-ата годишнина от 11 септември 2001 г. в Ню Йорк. Доналд Тръмп ще отбележи събитието в Пентагона, съобщи CNN.

Джордж У. Буш, който е бил на поста си по време на атаките, ще присъства на церемонията на мястото на събитието заедно с бившата първа дама Лора Буш, според изявление от президентския му център.

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Президентът Барак Обама и бившият президент Бил Клинтън ще присъстват на церемонията в Ню Йорк, както са правили няколко пъти през годините, съобщиха източници.

Бившият държавен секретар Хилари Клинтън, сенатор от Ню Йорк по време на нападението, също ще присъства, както и първа дама Мишел Обама.

Говорител на Джо Байдън потвърди, че той и първата дама Джил Байдън също ще се присъединят към церемонията.

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Редактор: Цветина Петрова