Египетската полиция арестува шестима журналисти от медията „Мацадаш“ („Matsaddash“), занимаваща се с проверка на факти и разследваща журналистика, предаде Ройтерс. Те са обвинени в разпространяване на дезинформация от името на забранената организация „Мюсюлмански братя“. Медията отхвърли тези обвинения.

Арестите обхващат цялата редакция на дигиталната платформа, която функционира от 2018 г., съобщи Египетската инициатива за лични права (ЕИЛП), която осигурява правна защита на журналистите. Служители по сигурността в цивилно облекло са започнали да извършват обиски в домовете на журналистите в понеделник вечерта и са конфискували електронни устройства.

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В изявление, с което оповести арестите, египетското вътрешно министерство обвини сайта, че се управлява от чужбина като „част от медийния апарат на терористичната организация „Мюсюлмански братя“, с помощта на нейни „елементи“ в страната“.

„Мацадаш“ отрече да е свързан с „Мюсюлмански братя“. В свое изявление медията посочи публикации, в които е коригирала невярна информация, разпространена от медийни издания, свързани с организацията.

Египет забрани „Мюсюлмански братя“ и я обяви за терористична организация през 2013 г. Същата година армията свали от власт демократично избрания президент Мохамед Морси, член на „Мюсюлмански братя“.

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Египетски журналисти и активисти често биват арестувани по обвинения в разпространяване на фалшиви новини и слухове, а много независими медии твърдят, че изпитват сериозни затруднения да работят на фона на строгите ограничения. Според Комитета за защита на журналистите в момента в Египет са задържани 19 журналисти.

Засега египетската Държавна информационна служба, която поддържа връзка с чуждестранните медии от името на държавните институции, не е отговорила на призивите за коментар.

Редактор: Цвета Лазаркова