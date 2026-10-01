В централната част на Пловдив вече е забранено да влизаме със стари коли. От днес в общината се въвежда зона с ниски емисии. Ограничението ще важи 7 месеца.



То се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона.

Само за ден: 3800 шофьори нарушиха забраната за стари коли в центъра за София

Редактор: Габриела Павлова