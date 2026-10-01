Издаването на удостоверение за електронна идентичност вече ще бъде безплатно. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронната идентификация, внесени от Петър Тодоров от „Прогресивна България“ и група депутати. Законопроектът беше внесен в Народното събрание на 28 август.

С промените отпада и таксата за проверка на електронната идентичност, когато тя се извършва от държавния център и е необходима за получаването на услуги от държавни институции, организации, предоставящи обществени услуги, или лица, изпълняващи публични функции.

Вдигат таксата за издаване на лична карта

В същото време частните регистрирани центрове ще могат да продължат да извършват проверка на електронната идентичност срещу заплащане. Целта на измененията е да се намалят финансовите и административните пречки пред използването на електронната идентификация и да се улесни достъпът на гражданите до електронни услуги.

Депутатите решиха още удостоверенията за електронно овластяване да се издават само по електронен път, като отпада възможността те да бъдат предоставяни на хартиен носител.

Редактор: Цветина Петкова