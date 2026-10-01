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Целта на програмата е подготовка за бъдеща кариера в технологичния сектор
Училище в Хонолулу стана първото учебно заведение в САЩ с цялостна седемгодишна програма по изкуствен интелект и анализ на данни. Целта на 7-годишната програма е да подготви учениците за бъдеща кариера в технологичния сектор. Обучението се води от доказани експерти в индустрията, като на децата се осигурява възможност за практическа работа.
„Основната ми цел е да им помогна да разберат не само как се събират данни, а и как да ги тълкуват”, заяви преподавателят по изкуствен интелект и анализ на данни Лука Фатуеси.
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Програмата се радва на сериозен интерес. В рамките на само една година броят на обучаващите се е нараснал от 153-ма на 271.
„Имаме много добри ученици. Вярваме, че те ще успеят да влязат в престижни колежи, но се нуждаят от подкрепа”, посочи изпълнителният директор на академия „Кулия” Анди Гьокче.Редактор: Ивайла Маринова
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