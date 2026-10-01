Училище в Хонолулу стана първото учебно заведение в САЩ с цялостна седемгодишна програма по изкуствен интелект и анализ на данни. Целта на 7-годишната програма е да подготви учениците за бъдеща кариера в технологичния сектор. Обучението се води от доказани експерти в индустрията, като на децата се осигурява възможност за практическа работа.

„Основната ми цел е да им помогна да разберат не само как се събират данни, а и как да ги тълкуват”, заяви преподавателят по изкуствен интелект и анализ на данни Лука Фатуеси.

Китайски AI даде инструкции за създаването на биологични оръжия след пробив в защитите на компанията

Програмата се радва на сериозен интерес. В рамките на само една година броят на обучаващите се е нараснал от 153-ма на 271.

„Имаме много добри ученици. Вярваме, че те ще успеят да влязат в престижни колежи, но се нуждаят от подкрепа”, посочи изпълнителният директор на академия „Кулия” Анди Гьокче.

Редактор: Ивайла Маринова