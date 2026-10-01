Мъж и жена пострадаха при инцидент в Морската градина във Варна, след като клон от дърво се стоварил върху тях.

Снимка: БТА

Двамата са откарани в МБАЛ „Св. Анна“. От лечебното заведение съобщиха за NOVA, че жената е с по-леки наранявания и е настанена в неврохирургията. Мъжът е в тежко състояние, настанен е в реанимацията и е с опасност за живота.

Снимка: БТА

Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота (СНИМКИ)

След инцидента на място пристигнали два екипа на Спешна помощ.