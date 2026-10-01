Северната скоростна тангента ще бъде временно затворена заради обследване на пътната конструкция. Това съобщиха от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Движението ще бъде временно ограничено на 1 октомври от 20:30 до 23:00 ч. В този диапазон ще бъде извършено специализирано обследване на пътната конструкция по искане на ЕЦТП.

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В обследването ще участват три независими лаборатории, които ще извършат пробовземане и анализ на асфалтовата настилка и на по-дълбоките пластове на пътната конструкция. Целта е да бъдат получени обективни данни за реалното ѝ състояние, използваните материали и качеството на изпълнение.

Окончателните резултати ще бъдат представени след приключване на лабораторните изследвания.

Редактор: Ивета Костадинова