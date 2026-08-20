Прокуратурата намери данни за престъпления, свързани със строителството на части от Северната тангента на София и строящия се в момента Лот 4 на автомагистрала „Хемус“. Сигнали за възможни проблеми бяха подадени още преди години.

Става въпрос за две различни разследвания. Първото е относно дебелината на асфалта на Северната скоростна тангента. Различни експертизи на институциите показаха, че липсват между 6 и 7 сантиметра от асфалта. От прокуратурата са намерили доказателства и за проблем с бетоновата стабилизация.

При отсечката на АМ „Хемус“ разследващите подозират длъжностно престъпление, което е довело до финансови загуби за държавата.

Ако съдът приеме доказателствата на прокуратурата, Наказателният кодекс предвижда затвор за длъжностно престъпление от 2 до 8 години за обвинението за тангентата и от 1 до 8 години за магистралата.

На 28 февруари 2023 година Иван Шишков, тогава служебен регионален министър, показа парчета асфалт по време на инспекция на Северната скоростна тангента, когато се оказа, че 1/3 от асфалта липсва. Същите констатации тогава са направени и за магистралите „Хемус” и „Марица”.

„Ето това, което аз държа в момента някъде някой се е разписал, че е 20 сантиметра, а то е 14. Това, което можем да кажем с една дума, е че липсва част от пътя“, заяви тогава Шишков.

Иван Шишков: Първата част на „Хемус”- по-малко асфалт, повече шлака

Шишков: Липсва 1/3 от асфалта на Северната скоростна тангента на София

Близо 3 години и половина по-късно, Софийската градска прокуратура започва разследване за нарушения при изграждането на тангентата и Лот 4 на „Хемус“. Според обвинението на магистралата не са положени достатъчно грижи за възложената работа, заради което държавната компания „Автомагистрали“ понася вреди. За скоростния път обвинението подозира длъжностно престъпление, тъй като обектът е приет с по-малко асфалт от това, за което е платено.

За строителството на 16 и половина километра от скоростната тангента са предвидени близо 150 млн. лева. Изпълнител е специално създаден консорциум, в който участват 5 фирми. NOVA потърси повечето от тях за коментар, но такъв все още не е получен. Единствено управителят на „Пътни строежи ВТ“ АД обясни, че фирмата е имала само логистична дейност.

Разследваният участък на АМ „Хемус“ е с дължина 111 км и по план ще струва 1 млрд. и 124 млн. лева. Негов изпълнител е компанията „Автомагистрали“ ЕАД, чийто едноличен собственик е регионалното министерство. По информация на NOVA участъкът е възложен на подизпълнител.