Цените на горивата започват да се успокояват след резкия скок през последните седмици, като при дизела вече се наблюдава плавно понижение. В момента той се продава за около 1,83 евро за литър, а бензинът - за 1,61 евро.

„През последните две седмици виждаме, че цените плавно вървят надолу. Дори от тази сутрин бензинът е с още един евроцент надолу“. Това заяви в „Здравей, България” Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

По-различна е ситуацията при пропан-бутана. Според Хаджидимитров, въпреки намалението на акциза и последвалото понижение на цената, през зимния период по-високите производствени разходи ще окажат натиск върху пазара. „Плавно той ще върви малко нагоре. Още от днес имаме един цент повишение“, посочи Димитров.

Димитър Хаджидимитров: Ситуацията с цените на горивата на международните пазари се нормализира

Прогнозите за цените на горивата през следващите седмици обаче остават предпазливи заради динамиката на международните пазари. Според Хаджидимитров основна причина за успокояването на цените в момента е нормализирането на доставките по ключовите транспортни маршрути. „През Ормузкия проток преминават близо 80% от товарите, които са преминавали преди военните действия. Това е една от основните причини да имаме по-спокойни цени“, обясни Димитров.

Според него през следващата седмица по-скоро може да се очаква задържане на настоящите нива. „По-скоро ще има задържане на цените - така нареченото плато“, каза той. За по-дългосрочния период обаче прогнозата е по-трудна.

Влияние върху пазара може да окаже и евентуалното освобождаване на петролни резерви от европейските държави. „Говори се за освобождаване на около 100 милиона барела. Това е другата причина, поради която цените в Европа, специално на дизеловото гориво, намаляха. Фючърсите паднаха доста“, посочи Хаджидимитров.

Как се движат цените на горивата у нас

Той смята, че най-високите цени вече може да са останали зад гърба ни. През последните седмици се появиха и прогнози за възможно достигане на цени от 3 евро за литър. Според Хаджидимитров към момента пазарът по-скоро се движи в обратната посока и подобен сценарий не изглежда като непосредствена перспектива.

В същото време обаче пред сектора стои нов риск, свързан с европейските регулации. България заедно с още няколко държави предстои да поиска от Европейската комисия преразглеждане на изискванията към горивата, които според представителите на бранша могат да доведат до ново поскъпване от 2027 година. По думите на Хаджидимитров става въпрос за изисквания, които трябва да започнат да се прилагат от 1 януари 2027 г. в целия Европейски съюз и могат да увеличат цената с около 13-14 евроцента на литър.

На фона на високите цени потреблението на горива също остава високо. Септември е бил особено силен месец за търсенето, въпреки рекордните цени. „Хората се притесняваха, че цените ще вървят много нагоре и започнаха да зареждат повече, отколкото им беше необходимо“, обясни той.

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