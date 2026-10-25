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Как избираме и за какво гласуваме
Защо кандидатите на изборите стават все повече, а избирателите – все по-малко? Темата коментира психологът Ани Владимирова в студиото „Събуди се”.
„Кандидатите са рекорден брой, защото съществува ефектът на социалните мрежи, в които всеки се чувства компетентен да дава съвети и да бъде някакъв коректив”, смята тя.
Как протича изборният ден в секциите в страната
Тя коментира и феноменът, при който българинът си избира месия. „Ние на месии сме се нагледали. Дали са ни доставени от чужбина, дали са ни обещали 800 дни – това не е нещо ново за нас. Почвата за появата на месия е когато хората спират да вярват в системата”, обясни психологът.
Целия разговор гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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