Защо кандидатите на изборите стават все повече, а избирателите – все по-малко? Темата коментира психологът Ани Владимирова в студиото „Събуди се”.

„Кандидатите са рекорден брой, защото съществува ефектът на социалните мрежи, в които всеки се чувства компетентен да дава съвети и да бъде някакъв коректив”, смята тя.

Как протича изборният ден в секциите в страната

Тя коментира и феноменът, при който българинът си избира месия. „Ние на месии сме се нагледали. Дали са ни доставени от чужбина, дали са ни обещали 800 дни – това не е нещо ново за нас. Почвата за появата на месия е когато хората спират да вярват в системата”, обясни психологът.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Никола Тунев