България избира своя седми президент. Секциите в страната отвориха в 07:00 сутринта. Как започна изборният ден?

⇒ Гласуването в София

Над 1 милион души имат право на глас в София. Те могат да упражнят своя вот в близо 1600 секции.

Гласуването в София протича нормално. Секциите отвориха врати в 07:00 сутринта. Охраната на изборните помещения е поета от екипи на СДВР още от съботната вечер, като до момента не се съобщава за сериозни организационни проблеми или забавяния.

⇒ Как протича гласуването в Бургас?

Изборният ден в Бургас започна с фалстарт и ниска избирателна активност. Една от секциите премина на хартиено гласуване, заради неработеща машина - това е 36-а секция. В някои секции в града не е бил генериран нито един глас до 8:00 часа.

„Още вчера тази машина беше под съмнение, тъй като беше установен проблем с нейния четец. Тази сутрин отново бе направен опит да бъде стартиран изборния ден с нея, но отново възникна проблем”, обясни председателят на РИК-Бургас Георги Михов. Той допълни, че е възможно в още една секция да има пободен проблем.

⇒ Вотът във Варна

Изборният ден във Варна стартира без проблем. Констатирани бяха проблеми при работата на няколко машини, но всички неизправности бяха отстранени бързо.

В областта право на глас имат над 400 000 избиратели.

България избира своя седми президент

Сред тях са и моряците на корабите. За да се проведе вот на борда на даден плавателен съд, там трябва да има поне 10 български граждани, членове на екипажа, които да искат да гласуват. Капитанът пък се превръща в председател на секционната комисия. В края на деня резултатите се отчитат чрез радиовръзка с Районната избирателна комисия.

⇒ Изборът на Пловдив

В Пловдив изборният ден протича нормално до този час. Всички секции отвориха врати навреме. Право на глас имат над 305 000 души, а за първи път ще могат да гласуват 2312 младежи, които наскоро са навършили пълнолетие. В списъците има и шестима столетници.

В 466 от общо 488 разкрити секции ще се гласува машинно. Най-много секции има в училище „Димитър Талев”. Над 60 екипа на енергодружеството, което отговаря за Южна България, ще дежурят, за да реагират, ако токът в секциите спре.

⇒ Изборния ден в Кърджали

В Кърджали изборният ден започна спокойно. Над 270 000 жители на областта имат право на глас. Секциите са 546. В над 350 от тях ще се гласува само с машина, а в почти 200 - единствено на хартия.

В началото на деня активността в областта беше ниска.

⇒ Вотът в Хасково

Машина за гласуване не тръгна в хасковското село Елена. Техникът се е опитал да я поправи, но това не е станало. Секцията е преминала към гласуване на хартия. Гласоподавателите в нея са около 370.

Общо в цялата област секциите са 475. В тях гласуват 225 000 избиратели.

Изборният ден започна навсякъде. Четири машини са имали проблем със стартирането заради преминаването към зимно часово време. Но вече проблемът е отстранен.

Няколко членове на секционни комисии не са се явили сутринта на работа, но са били заменени и изборите продължават.

⇒ Изборният ден в Монтана

Изборният ден в Монтанско е започнал нормално и в спокойна обстановка в 7:00 часа, отворени са всичките 289 избирателни секции, съобщиха за БТА от Районната избирателна комисия в Монтана.

Право на глас в областта имат 113 567 души. С машини се гласува в 184 секции, а с хартиени бюлетини - в 105 секции. В секционните избирателни комисии в региона днес работят 2241 души, посочиха от РИК-Монтана.

⇒ И във Враца изборният ден започна спокойно

Колоритният за областта дядо Скръц подготви за зрителите на „Събуди се” специална закуска. „Винаги посрещам моите гости с традиционни ястия. Приготвил съм моркови, които усилват зрението, защото политиците трябва да виждат какво се случва у нас и по света. Трънките е сипкав плод и така по-малко говориш, а действаш повече”, каза той.

България избира своя седми президент

Той призова хората да гласуват, а тези, които не са го направили – да не коментират какво се случва, защото нямат „моралното право да го направят”.

⇒ В Русе е установено едно нарушение и технически проблем с машина за гласуване

В Русе изборният ден също протича спокойно. Всички 335 секции са отворили навреме. В една от тях обаче е възникнал технически проблем с машината за гласуване, чийто часовник не е бил настроен спрямо преминаването към зимното часово време. Наложило се е да бъде извикан техник.

Към момента е установено едно нарушение. След като машината не е отпечатала разписка, секционната избирателна комисия е допуснала избирателят да гласува повторно.

В 13 секции са осигурени специални шаблони за гласуване на хора със зрителни увреждания.

⇒ Изборният ден в Стара Загора

Жителите на област Стара Загора гласуват на президентските избори в неделя в 492 секции. В 367 от тях се гласува само с машина, като в 136 от тези места има по две устройства. В останалите 125 секции правото на вот се упражнява с хартиена бюлетина. Право на глас имат 280 923 избиратели.

В 26 секции в страната ще гласуват хората, които са лишени от свобода. По данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 1364 души имат право на глас. Това са хора, които се намират както в затворите,така и в ареста и нямат влязла в сила към настоящия момент присъда. Според Изборния кодекс секция се образува тогава, когато има поне 10 избиратели.

В Старозагорския затвор изборният ден започна, там има 2 секции – и в ареста, и в затвора, като право на глас имат 85 души.

Любопитна подробност е, че в Районната избирателна комисия със своите обработени данни пристигат първо именно секционните избирателни комисии от старозагорските затвор и арест.

В едно село в Старозагорско - Яворово, днес гласуват и на балотаж за кмет. Правото на вот се упражнява изцяло с хартиена бюлетина.

⇒ Изборният ден в Благоевград

Избирателната активност в Благоевград не е висока. Към 11:00 ч. от Районната избирателна комисия са били регистрирани два проблема с работата на машините, но той е отстранен.

Изборният ден тече спокойно. Няма жалби и сигнали за нарушение.

Избирателната активност за областта е под 5%. Най-много са гласували в Банско и Симитли - над 10%, а в Петрич и Якоруда - едва под 2% от имащите право на глас.

Повече гледайте във видеата.