България избира своя седми президент. Секциите в страната отвориха в 07:00 сутринта.

Близо 6,6 милиона души имат право да гласуват. За 46 000 от тях това ще бъде първа възможност да участват в избори.

Как започна изборният ден в секциите в страната

За да стигне гласът на всеки избирател до урните, у нас ще бъдат отворени 12 669 секции.

В организацията участват около 100 000 членове на секционни комисии, а за машинното гласуване са осигурени 11 888 устройства. В 9 373 секции ще може да се гласува с машина, като в 2 249 от тях ще има по две устройства.

При затруднение с машинното гласуване членовете на СИК могат да дават само устни указания и трябва да спазват дистанция от поне 2 метра. Нямат право да докосват или управляват устройството вместо избирателя.

За хората със зрителни увреждания са предвидени специални шаблони за хартиената бюлетина.

Избирателите, които не могат да гласуват самостоятелно, могат да ползват придружител при спазване на законовите ограничения.

Как се гласува на машина

Избирателите с трайни увреждания, които не могат да напуснат дома си, ще имат възможност да упражнят правото си на вот с подвижна избирателна кутия. Основният срок за подаване на заявления беше 10 октомври. При увреждане, възникнало или установено след тази дата, заявление можеше да се подаде до 19 октомври.

Изборният ден продължава до 20:00 часа. Ако пред секцията все още има чакащи избиратели, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа.

Правото си на глас ще могат да упражнят и българите зад граница. В 60 държави са разкрити 613 секции. В 242 от тях ще има машинно гласуване.

Вотът зад граница започна, първи гласуват българите в Нова Зеландия

Първи възможност да упражнят правото си на глас имат българските граждани в Окланд, Нова Зеландия. Избирателните секции там отвориха в 21:00 часа българско време в събота вечерта. Последни правото си на глас ще упражнят сънародниците ни в секциите на територията на американските щати Калифорния и Невада. Там изборният ден ще приключи в 5:00 часа българско време в понеделник, 26 октомври.

За победа още на първия тур кандидатът трябва да получи над половината от действителните гласове, а в изборите трябва да са участвали повече от половината избиратели. Ако едно от тези условия не е изпълнено, следва балотаж - на 1 ноември.

Ден за размисъл преди предстоящия президентски вот

Централната избирателна комисия трябва да обяви резултатите и дали ще има втори тур не по-късно от 48 часа след края на изборния ден.