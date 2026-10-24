Снимка: Стопкадър
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Демонстрация как да упражним своя вот с устройството
По-малко от 24 часа остават до началото на изборния ден, в който ще гласуваме за президент и вицепрезидент. Как ще упражним своя вот и колко време ще ни отнеме?
В ефира на "Събуди се" говорителят на ЦИК Стоянка Балова направи демонстрация.
Гледайте видеото.
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