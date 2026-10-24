Снимка: iStock
-
Разпределят машините за гласуване по секциите в страната
-
Как ще гласуват българите във Великобритания
-
Как се гласува на машина
-
Стоянка Балова-Цветкова: Гласуването с машина отнема под минута, разписките задължително се подпечатват
-
В каква обстановка се очаква да гласуват българите във Франция?
-
3 пъти повече ще бъдат секциите в Турция в сравнение с парламентарните избори
В неделя гласуваме за президент и вицепрезидент
Днес е денят за размисъл преди утрешните президентски избори. Предизборната кампания приключи точно в полунощ.
В деня за размисъл и в изборния ден агитацията е забранена. Утре право да гласуват за президент и вицепрезидент ще имат 6 590 000 българи. Изборният ден започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа. Ако пред секциите има чакащи граждани, гласуването може да продължи до 21:00 часа.
Ако нито една кандидатпрезидентска двойка не бъде избрана на първия тур, на 1 ноември ще се проведе балотаж. Условието да бъде избран кандидат на първи тур е той да получи над 50% от гласовете и избирателната активност също да бъде поне 50%.
В деня за размисъл местните общини могат да забранят продажбата на алкохол.Редактор: Калина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни